Salvini capitano? Sì, ma non del Titanic

Se come pare chiaro il governo tra Pd e Cinque Stelle vedrà la luce oggi si mette fine all`anomalia di un governo a trazione di sinistra, quale è stato il Di Maio-Salvini, sostenuto convintamente da un partito di centrodestra (la Lega) che nelle urne si appropriò, per via del sistema maggioritario, anche dei voti di elettori «alleati» di Forza Italia e di Fratelli d`Italia.

Dopo un anno di confusione e di patti elettorali traditi torna quindi un po` di chiarezza. Da una parte c`è ora il blocco di sinistra (Cinque Stelle e Pd) che probabilmente si presenterà in coalizione anche nelle prossime elezioni regionali e comunali, dall`altra i componenti del vecchio centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d`Italia). Un nuovo bipolarismo, insomma, che costringerà i vari attori a mettere fine a una serie di equivoci. Il primo dei quali, almeno per quello che ci riguarda, è se Salvini sarà solo il capo della Lega o può ancora diventare da subito il leader di una coalizione più ampia insieme a Berlusconi e alla Meloni.

Il Capitano solitario si è messo nei guai. Se l`alleanza tra Zingaretti e Di Maio diventerà, oltre che di governo, anche politica, per Salvini qualsiasi elezione non sarà una passeggiata, non come poteva apparire fino a ieri. In pratica, nonostante il grande consenso di cui ancora gode, non può sperare di vincere facile da solo contro una alleanza Pd-Cinque Stelle che già oggi supera il 40 per cento.

Matteo Salvini deve quindi decidere se dopo aver chiuso i porti vorrà chiudere anche la porta di una alternativa alla sinistra-sinistra. Né può pensare, dopo i casini che ha combinato, di tornare con i suoi vecchi alleati cavandosela con una pacca sulle spalle, tantomeno concedendo loro una «annessione alla Lega» come ha fatto balenare nelle scorse settimane.

Salvini resta l`uomo forte del centrodestra, ma la sua ricetta, come dimostrano i fatti di queste ore, non funziona (è riuscito ad attirarsi a furia di errori madornali anche le ire del suo presunto amico Trump). A tal proposito, Berlusconi da qualche giorno va dicendo una cosa apparentemente assurda: «Sogno il ritorno di un centrodestra che abbia come perno Forza Italia». Assurda perché la Lega veleggia sopra il 30 per cento e Forza Italia arranca sotto il 10. In realtà, penso che Berlusconi non si riferisca ai numeri che ben conosce, ma alla rotta che la nave del centrodestra, a prescindere dai rapporti di forza interni, deve avere.

In sintesi mi pare di capire che Forza Italia non sia più disposta a salire a bordo di un Titanic (la Lega di Salvini), bello da vedere ma in realtà fragile e il cui Capitano, per stare in metafora, si schiantò contro un iceberg per irruenza e imperizia. Fino a ieri erano Berlusconi e la Meloni che bussavano alla porta - mai aperta - di Salvini. Da oggi non sarei più sicuro che il corteggiamento continui con le stesse modalità. Se Salvini avrà l`umiltà di fare il percorso inverso rinunciando ai suoi eccessi, e al suo andare sempre contro tutti, a sfidare l`Europa a prescindere dalla logica, il centrodestra rimarrà vivo e competitivo. Altrimenti, addio alleanza e liberi tutti. Ma per liberarci della sinistra al governo, non ci resterà che aspettare un Capitano che oltre il coraggio dimostri di essere lungimirante e affidabile con il Paese e con gli alleati come a suo tempo lo fu Berlusconi. E a quel punto, auguri Capitano.