Salvini scrive ai Paesi Bassi: "Responsabili per Sea Watch"

La Sea Watch3 non si muove: da ormai 11 giorni è ferma al largo di Lampedusa con a bordo 42 migranti. Dalla nave della Ong sono stati fatti scendere solo quelli in pericolo di vita, l'ultimo solo ieri.

Il braccio di ferro con il governo italiano sembra essere in stallo, soprattutto dopo che il tribunale dei ministri ha archiviato l'indagine sull'esecutivo per una vicenda simile che coinvolgeva la stessa nave, tenuta giorni in mare con a bordo i naufraghi recuperati nel Mediterraneo. E ora Matteo Salvini prova a sbloccare la situazione richiamando alle proprie responsabilità anche il governo dei Paesi Bassi, la cui bandiera sventola in cima all'imbarcazione della Ong tedesca.

E lo fa con una lettera al suo omologo olandese: "Sono incredulo perché si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera, peraltro usata da una Ong tedesca, che da ormai undici giorni galleggia in mezzo al mare", ha spiegato il vicepremieri e ministro dell'Interno, "Riterremo il governo olandese, e l’Unione Europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà alle donne e agli uomini a bordo della SeaWatch".