Salvini: "Sea Watch snobba le regole e fa traffico di esseri umani"

Dopo aver soccorso in mare 53 migranti lo scorso 12 giugno, Sea Watch 3 si trova a quindici miglia da Lampedusa. La nave dell'ong tedesca (che batte bandiera olandese) ha prima rifiutato di riportare gli immigrati in Libia, poi si è diretta verso Malta e, quando Salvini ha ribadito che "i nostri porti restano chiusi", ha deciso di sfidare il ministro dell'Interno e si è diretta verso l'Italia.

Ora è ferma in mare da qualche giorno. E sempre da qualche giorno chiede di far sbarcare i migranti. Sull'imbarcazione - al momento - ci sono 43 persone perché donne incinte, minori e un uomo in gravi condizioni di salute sono stati fatti sbarcare. "Dobbiamo sbarcare queste persone in un porto sicuro, il prima possibile - dice il comandante della nave in un video pubblicato su Twitter -. Dopo oltre 7 giorni, siamo bloccati in mare con a bordo 43 naufraghi. Ne abbiamo soccorsi 53 lo scorso 12 giugno di cui 10 sono stati fatti sbarcare dalle autorità italiane per motivi di salute. Siamo qui davanti a Lampedusa".

Ma il filmato non si ferma e come al solito vengono spese alcune parole per il ministro dell'Interno perché "ha emanato un nuovo decreto legge (il dl Sicurezza Bis, ndr) che ci impedisce di entrare nelle acque territoriali in contrasto con la legge del mare. In questo modo non abbiamo alcuna opzione di sbarco per le 43 persone che abbiamo ancora a bordo che sono sempre più preoccupate del loro futuro e della possibilità di sbarcare. Inoltre, il rollio della nave è costante e ogni giorno ci sono problemi di disidratazione e abbiamo necessità di sbarcare queste persone in sicurezza il prima possibile".

Le parole del comandante di Sea Watch 3 sono sempre le stesse. Così, intervenendo su Radio anch'io, Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione e quella del governo gialloverde. "Sea Watch fa traffico di esseri umani e se ne frega delle regole - ha detto -. Io a una nave che per la terza volta se ne frega delle indicazioni della Guardia di finanza, delle capitanerie, l'autorizzzione allo sbarco non la concedo né adesso e né a Natale o a Capodanno".