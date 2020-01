Samira, marito in fuga: non gli era stato ritirato il passaporto

A Mohamed Barbri, marito di Samira El Attar, non era stato revocato il passaporto. L'uomo risulta essere indagato per l'omicidio della moglie, sono diversi giorni che Mohamed si è sottratto alle indagini. Barbri, originario del Marocco, viveva da tempo stabilmente in provincia di Padova. Nonostante la sua situazione giudiziaria, non ha avuto problemi a lasciare l'Italia portando con sé diversi effetti personali, tra cui una cartella di documenti da cui non si separava mai. Come precisato da FanPage, Barbri non ha subito alcun controllo da parte della procura di Rovigo. Il marito di Samira è riuscito ad allontanarsi nonostante le accuse di omicidio e soppressione di cadavere nei suoi confronti.

Samira El Attar: si sono perse le tracce del marito

L'ultima volta di cui si sono avute notizie di Mohamed Babri, marito di Samira El Attar, la 42enne scomparsa da Stanghella (Padova) lo scorso 21 ottobre, è stato quando ha contattato il cugino abitante in Italia, tramite un cellulare chiesto in prestito da un passante. Grazie alla brevissima telefonata, gli inquirenti sono riusciti a rintracciare il marocchino in Spagna, dove avrebbe chiesto ad uno sconosciuto il permesso di passargli il cellulare per per poter chiamare in Italia. Un suo conoscente ha riferito: "Potrebbe essere già a Casablanca" .

Proseguono le ricerche del corpo di Samira presso le campagne di Solesino. A indirizzare le ricerche presso l'area era stato lo stesso Mohamed. La donna era madre di una bimba di 4 anni. Il giorno della scomparsa era uscita in sella alla sua bicicletta bianca che utilizzava per lavoro e le commissioni quotidiane. Si ipotizza che il cadavere della 42enne sia stato nascosto in qualche campagna o in qualche canale sito nei pressi della casa in cui viveva assieme alla sua famiglia. Non a caso, presso le campagne del Solesino, Babri ha fatto ritrovare una collanina, un paio di scarpe e un portachiavi. L'uomo è indagato per omicidio. Secondo quanto riferito da familiari e conoscenti, Mohamed sarebbe stato molto geloso di Samira.