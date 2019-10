San Romano, straniero minaccia il capotreno con un coltello

Arriva dalla stazione ferroviaria di San Romano (Pisa) la notizia dell'ennesima aggressione avvenuta a bordo di un treno regionale. Ancora una volta a rendersi protagonista della vicenda è un cittadino straniero trovato senza titolo di viaggio. Sorpreso dal controllore, il soggetto non ha esitato ad estrarre un coltello per aprirsi una via di fuga ed evitare il fermo.

L'episodio intorno alle 9 di lunedì mattina, a bordo del regionale Livorno-Firenze.

Il treno si era appena fermato alla stazione di San Romano, quando il giovane (non è chiaro se si trovasse già sul convoglio o se fosse appena salito) si è imbattuto nel dipendente delle ferrovie, che gli ha chiesto di mostrare il biglietto. Da qui la discussione, alla quale hanno assistito diversi testimoni.

Inutili i tentativi dell'operatore di spiegare al soggetto che per viaggiare sul treno è necessario pagare il biglietto, come tutti. Questi ha continuato ad opporsi e, quando gli è stato chiesto di esibire i propri documenti, ha dato in escandescenze, estraendo un coltello.

Fortunatamente il soggetto, da molti descritto come un cittadino straniero, si è limitato alle minacce. Vistosi alle strette, ha infatti preferito scendere dal convoglio e scappare.

Immediata la comunicazione del controllore alle forze dell'ordine. Dalla sede della Polfer di Firenze è stata diramata l'allerta, ed il giovane è ora ricercato.