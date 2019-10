San Severo, ladri di gru ed escavatori in trasferta: arrestati in due

Sono stati arrestati in flagranza di reato per ricettazione in concorso due uomini a San Severo, un Comune in provincia di Foggia, per aver rubato alcuni mezzi da lavoro a Rimini, in Emilia Romagna. Si tratta di Antonio Melchionda di 54 anni e Roberto Marino di 43. La refurtiva consiste in un autocarro Iveco cassonato, dotato di una gru oleodinamica, di un mini escavatore, di un cala bare, di una lettiga e di alcune rampe di alluminio. I ladri sono stati pizzicati mentre cercavano di nascondere i mezzi rubati in un casolare abbandonato. I carabinieri di San Severo e del SAT (lo squadrone eliportato carabinieri cacciatori, ndr) dell’11° reggimento di Puglia, impegnati in un servizio di perlustrazione delle campagne, hanno trovato i due uomini, entrambi nulla facenti, che portavano i mezzi all'interno di un capannone in località Fucicchia a Poggio Imperiale, sempre nel Foggiano.





Il furto era già stato denunciato presso la stazione dei carabinieri di Rimini da un imprenditore edile del posto.I due ladri, come disposto dalla procura della Repubblica di Foggia, dopo il giudizio per direttissima, sono stati sottoposti agli, mentre la refurtiva è stata subito rimessa a disposizione del legittimo proprietario.