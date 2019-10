Sangalli, indagati per estorsione i due che lo accusavano

Carlo Sangalli fu vittima di una “ strategia ricattatoria ” che aveva l'obiettivo di estorcergli soldi e di costringerlo alle dimissioni. L'accusa di molestie nei suoi confronti, risalente a un anno fa da Giovanna Venturini, era sempre stata respinta dal presidente di Confcommercio.

Nel sequestro ordinato a fine luglio dal gip Elisabetta Pierazzi si legge che " la minaccia di rivelare l'esistenza di una relazione extraconiugale e di rendere dichiarazioni circa molestie sessuali subite sul posto di lavoro dal presidente di Confcommercio appare idonea a coartare la volontà " del vertice.

Indagati

Ma in questi giorni il caso si sarebbe clamorosamente ribaltato contro la sua ex segretaria e Francesco Rivolta, l'ex direttore generale della potente organizzazione. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i due sono indagati per estorsione aggravata dalla Procura di Roma che ha ottenuto il sequestro dei 216mila euro donati alla donna con atto notarile da Sangalli, che dal 2006 è alla guida della confederazione che raccoglie 700mila imprese.