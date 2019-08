Sanremo: 33enne trovato morto dopo battuta di pesca subacquea

Era uscito in barca, verso le 19 di ieri, per una battuta di caccia subacquea. Enrico Creta, 33 anni, di Sanremo, è un pescatore provetto. Basta aprire il suo profilo Facebook, per vedere quante foto lo ritraggono con i suoi trofei.

Eppure qualcosa non ha funzionato. Nella tarda serata, non vedendolo rientrare, i suoi familiari hanno lanciato l’allarme e, verso le 23, sono partite le ricerche in mare. Il suo corpo è stato avvistato, stamani, al largo di Pian di Poma di Sanremo.

Quasi subito gli uomini della Guardia Costiera di Imperia hanno trovato la barca con la quale Enrico era salpato dal Porto Vecchio, nella città dei Fiori, per dirigersi a circa un miglio al largo della costa di Aregai, in provincia di Imperia, dove c’è una “secca” solitamente frequentata dagli amanti della pesca subacquea.

Verso le 4, i sommozzatori dei vigili del fuoco trovano il suo fucile, adagiato sul fondale, nel luogo di immersione. Le ricerche proseguono anche in mattinata, fintanto non arriva la tragica notizia. Cosa sia successo è difficile stabilirlo. Potrebbe essere stato colto da malore, ma essendo da solo, non è riuscito ad allertare i soccorsi ed è annegato. L'autorità giudiziaria potrebbe, comunque, disporre una perizia autoptica. Verso le 12.30, ad attendere la salma in porto, c'erano i familiari della giovane vittima e decine di amici.