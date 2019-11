Sanremo, la benzina del distributore è annacquata: raffica di auto in panne

La vicenda è davvero singolare. Immaginatevi di effettuare il classico rifornimento di benzina dal vostro distributore di fiducia o dal primo che incontrate per strada, ma a questo punto poco importa. Una volta avvitata (o chiusa a chiave) la manopola del serbatoio - come da copione - vi mettete alla guida, inserite le chiavi nell’accensione, ma la vostra auto non parte.

Mistero. Delle mille ragioni che possono passarvi per la testa, una è certa (o per lo meno, dovrebbe esserlo): non siete rimasti a secco di carburante. Poi, vi guardate attorno e capite che non siete gli unici sfortunati di una triste domenica. Allora, vuol dire che il motivo è un altro.

Tempo qualche minuto e scoprite che, se l’auto non parte, è perché dalla manichetta in gomma che avete utilizzato per il rifiorimento, esce l'acqua al posto della benzina o, comunque, una benzina annacquata. Sono almeno dieci le auto che oggi, a Sanremo, sono rimaste in panne proprio per questo motivo.

Il tutto è avvenuto presso una stazione di servizio di zona Foce, all'ingresso della città. Che fare, dunque? Alcuni automobilisti raccontano di aver provato a rintracciare il proprietario, ma senza alcun successo. Oggi, infatti, come giorno festivo (e di "allerta rossa" meteo) era in funzione soltanto il "self service".

Così, senza perdersi troppo d’animo e, soprattutto, senza perdere la pazienza, alcuni automobilisti hanno contattato la polizia municipale, che dopo aver effettuato un breve sopralluogo, ha ritenuto opportuno chiudere l’impianto. Il motivo di questo disservizio potrebbe essere dovuto al maltempo. In particolare alle abbondanti piogge delle ultime ore, con l'acqua che potrebbe essere entrata nelle cisterne sotterranee.

“Mi è costata 150 euro di soccorso stradale - commenta un automobilista -. Oltre a me saranno rimaste coinvolte una trentina di auto, che hanno avuto lo stesso problema Sono stati avvisati i vigili, che sono intervenuti ed hanno acquisito le dichiarazioni di tutti”. E’ probabile, anzi quasi certo, che domani si rivolgeranno al gestore dell'impianto per chiedere spiegazioni ed eventualmente i danni, visto che la disavventura non finisce con un viaggio sul carro attrezzi, ma l’auto dovrà essere vista dal meccanico”.