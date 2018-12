Da Sanremo inizia la campagna elettorale ligure per le presidenziali in Senegal

Che la comunità senegalese sia in crescita, in tutta Italia, è ormai una realtà ed è stato possibile rendersene conto, pochi giorni fa, a Sanremo, dove l’Alliance pour la République (Apr), che in Senegal appoggia la candidatura alle presidenziali del 27 febbraio, dell’attuale presidente in carica, Macky Sall, ha tenuto una convention, alla presenza dei vertici del Nord Italia del partito e dell’associazione Man Man (lavoro in senegalese), che propone progetti di sviluppo sia in Africa che in Italia: “In modo - spiega Ibou Diop , presidente coordinatore sanremese di Apr - da aiutare quelle persone, soprattutto donne, che non riescono a trovare un'occupazione” e che, pertanto, sono costrette ad arrangiarsi.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di aprire la campagna elettorale per le presidenziali e illustrare alcuni progetti di sviluppo. I numeri: in provincia di Imperia: sono circa cinquecento i senegalesi regolari, trecento soltanto a Sanremo e naturalmente molti di più quelli in Liguria. Tutti con diritto di vito, che si potrà esercitare a Genova e nelle sedi autorizzate.

Presente all’incontro anche l’ambasciatore e direttore generale dei senegalesi all'estero Sory Kaba, che ha auspicato di portare avanti progetti di sviluppo sia in Senegali che in Italia e stringere rapporti con Sanremo. Prosegue Diop: “L’evento ha dato l'opportunità a tutti i senegalesi residenti in Italia di conoscere Sanremo, di cui sono rimasti entusiasti”.

L’incontro preparatorio si è svolto in Comune a Sanremo, alla presenza del vicesindaco Costanza Pireri, dell’ex sindaco di Taggia, Vincenzo Genduso e di Giovan Battista luliano, della Manifestazione al Palafiori di Sanremo dei Senegalesi del Nord Italia, con l'ambasciatore con l'ambasciatore Sory Kaba