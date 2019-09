Sanremo, polizze assicurative truffa: denunciate 7 persone

Il prezzo era troppo vantaggioso, per farsi scappare un’occasione del genere. Così una sanremese di 48 anni aveva stipulato undici contratti assicurativi, ignara che fossero tutti fasulli, frutto di una truffa. A scoprirlo è stata la polizia di Sanremo, che ha denunciato sette campani, con precedenti specifici. Tutto ha avuto inizio, quando una pattuglia ha fermato il marito di lei.

A un ordinario controllo - fatto piuttosto strano - la polizza sembrava regolare, ma il veicolo risultava scoperto dell’assicurazione. Cosa succede: l’uomo rassicura gli agenti, dicendo che da anni se ne occupava la moglie dell'assicurazione e non c’erano mai stati dei problemi. Evidentemente, non erano mai stati fermati a un posto di controllo.

La verifica ulteriore sulla reale esistenza delle polizze, svolta presso la compagnia apparentemente intestataria del contratto, nota a livello nazionale, dà infatti esito negativo. La compagnia conferma che le polizze esibite sono inesistenti. Si scopre così che le undici polizze sottoscritte dalla donna, negli ultimi tre anni, per il marito e alcuni amici, erano tutte false. Il meccanismo del raggiro era molto semplice. L’utente digitava sulla barra degli indirizzi internet la scritta “assicurazioni online” e tra le varie opzione di scelta, comparivano pure quelle dei siti truffa (molti dei quali indicati nella black list dell'Isvap).

A quel punto, attirato dai prezzi particolarmente vantaggiosi, il cliente telefonava al numero indicato, ricevendo tutte le istruzioni per il pagamento, che avveniva su carta prepagata. Qualche giorno dopo, come per incanto, vaniva recapitata la nuova polizza. Tutto bene, se non fosse che era completamente falsa. L'indagine si è conclusa con il sequestro delle polizze, la segnalazione all’autorità giudiziaria degli autori e l’invito agli automobilisti raggirati, di mettersi subito in regola.