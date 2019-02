Sanremo, voleva entrare armato al Festival: denunciato un francese

Voleva entrare al Festival di Sanremo, nella serata della finale, armato di uno spray urticante, di un coltello a “farfalla” e di un tirapugni in metallo. Per fortuna i carabinieri lo hanno fermato a uno dei presidi di via Matteotti, prima che riuscisse ad accedere alla cosiddetta “zona rossa” dell’Ariston.

L’intervento è scattato attorno alla mezzanotte, quando un francese di 27 anni si è avvicinato alla postazione di controllo. I militari, prima ancora di utilizzare il metal detector, hanno capito che il giovane poteva avere qualcosa da nascondere. A quel punto gli hanno chiesto di mostrare il contenuto del marsupio e in seguito a una perquisizione sono saltate fuori le armi. Il giovane è stato subito portato in caserma e segnalato all’autorità giudiziaria.

Resta da capire il perché volesse entrare armato, nel circondario del teatro e se il suo obiettivo fosse quello di accedere all’Ariston o di gironzolare nei dintorni, senza un obiettivo. Il potenziamento dei controlli, anche con l’ausilio di metal detector (e di un body scanner) nei tre accessi principali della “zona rossa”, anche quest’anno ha dato un buon esito.

Già nel primo giorno del Festival, i carabinieri hanno sequestrato altri due coltelli a un italiano e a un francese. I controlli sono stati effettuati con l’ausilio dei battaglioni mobili di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana e con le unità cinofile di Villanova d’Albenga, in provincia di Savona e Volpiano (Torino) e con gli artificieri antisabotaggio di Firenze, Genova e Milano.