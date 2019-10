Sap denuncia: "Di nuovo fondine rotte, tragedia sfiorata"

Il Sap rilancia l'allarme delle fondine difettose dopo l'sos inascoltanto del 14 agosto scorso quando aveva avvertito il ministero dell'Interno di questo grave problema. "Ieri a Forte dei Marmi ennesima tragedia sfiorata" , fa sapere il segretario generale Stefano Paoloni.

Un agente di polizia della famosa località marittima della Toscana si è imbattuto in un criminale armato con due coltelli da cucina e la fondina, secondo quanto si legge nel comunicato del Sap, si è rotta nel medesimo punto, ossia dove c'è il legame tra l'arma e il cinturone. "Il collega ha rischiato seriamente di morire ed è riuscito a salvarsi allontanando il balordo con l’utilizzo dello sfollagente in dotazione" , spiega Paoloni che, in qualità di segretario del Sap, segnala questo problema al Dipartimento già dal dicembre 2018. Ora attacca di nuovo: "lo abbiamo denunciato esattamente una settimana fa, dopo l’omicidio dei nostri due colleghi a Trieste e siamo stati chiamati speculatori", ma il tema non è da prendere sotto. "Abbiamo rischiato di piangere l’ennesimo collega e chi dovrebbe assumersi le responsabilità di quanto accade pensa bene di puntare il dito verso chi ha il dovere di denunciare la reale situazione in cui siamo costretti ad operare", conclude il segretario generale del Sap Paoloni.