Sardegna, famiglia spagnola ruba sabbia e sassi da Cala Mariolu

La Sardegna ogni anno deve lottare contro orde di turisti che visitano la meravigliosa isola e pensano di potersi permettere tutto. Anche portare a casa souvenir non comprati in un negozio. E così riempiono scarpe, valige, contenitori con conchiglie, sassi o sabbia. Un altro furto, in barba ai divieti e alle numerose campagne informative presenti praticamente ovunque. L’ultimo caso è avvenuto a Cala Mariolu, un angolo di paradiso della costa nord orientale della Sardegna. E’ qui che una famigliola spagnola ha trascorso la giornata, tra mare, sole e relax.

Ma, al momento di risalire sul gommone per fare ritorno, ha pensato bene di non andarsene senza un ricordo. E così i membri della famiglia hanno riempito ben otto bottiglie con sabbia e sassolini. La denuncia di tale gesto del tutto irresponsabile è stata fatta sulla sua pagina Facebook dall’associazione “Sardegna rubata e depredata” , che ha postato la foto del bottino. Per fortuna la refurtiva non è passata inosservata al noleggiatore del gommone che ha chiesto loro spiegazioni. “Lo necesito para ponerlo en el acquario” , ne ho bisogno per metterlo nell'acquario, è stata la risposta spiazzante del capofamiglia, con tanto di spallucce e sorrisino.