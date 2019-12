Le Sardine dicono no alle madamine arancioni: "Il nostro mare non ha colore"

Erano circa in 40mila ieri sera, in piazza Castello a Torino. Le Sardine hanno invaso il Capoluogo piemontese, per una manifestazione "senza bandiere". Gli organizzatori lo avevano ribadito anche ieri mattina, rifiutando l'invito a tingersi di arancione, lanciato da Giovanna Giordano, una delle madamine della marcia Sì Tav del 10 dicembre 2018.

La Giordano, infatti, aveva condiviso un post su Facebook, in cui invitava le Sardine a portare la bandiera italiana e quella europea alla manifestazione, aggiungendo al tutto " un tocco di arancione ". Aveva poi spiegato di essere " stufa di sentire dichiarazioni di Salvini in cui pare che tutti gli Italiani siamo tutti con lui. Anch'io sono italiana, non sto con lui e voglio sventolare la bandiera del mio Paese ".

Ma la risposta delle Sardine era stata chiara: " Pur rispettando e comprendendo le loro ragioni, desideriamo che il flash mob sia realmente senza bandiere" , avevano detto, ricordando che "i nostri valori sono la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. Scendiamo in tutta la Penisola per chiedere una politica seria, che si occupi delle persone e che non si cibi esclusivamente di odio e propaganda. Ecco… questi sono i temi delle Sardine e sono temi universali, che ci uniscono contro le politiche della destra radicale e sovranista ". Poi avevano specificato di essere contenti di accogliere "u na macchia di arancione nel nostro mare di colore", precisando però che " forse sarebbe stato meglio partecipare come cittadini, senza proclami, senza distinguo, senza aggrapparsi a una boa a forma di sardina arancione per farsi notare; ma tant'è! In piazza Castello, in fondo, si canterà a favore delle minoranze, tutte le minoranze, indipendentemente dal loro colore ".

Venuta a conoscenza della dichiarazione delle Sardine, Giovanna Giordano aveva affermato: " La mia intenzione era semplicemente di portare una nota di colore, senza alcun riferimento a partiti o organizzazioni. Tuttavia, ho appreso che il mio gesto non sarebbe gradito, vista la presenza tra le sardine di molti esponenti no Tav" . E aveva deciso di non partecipare alla manifestazione di ieri sera.

Così, sembra che le Sardine intendano andare avanti da sole. E presto, il 14 dicembre, saranno a Roma,lo giorno in cui si terrà una manifestazione globale che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, interesserà contemporaneamente Parigi, Londra, Amsterdam, Edimburgo, Madrid, Helsinki, Bordeaux e San Francisco. Si concluderà così la serie di manifestazioni iniziate a Bologna.