Sardine in piazza a Vicenza, l'ira dei commercianti: "Non ci fanno lavorare"

Dopo la manifestazione in piazza Bologna, le sardine stanno invadendo tutte le città italiane. E ovunque si spostino stanno facendo nascere forti polemiche. Come a Vicenza, dove il prossimo 7 dicembre sono attese in piazza circa 6mila persone.

A creare la pagina Facebook "Sardine Vicenza" e organizzare la manifestazione in città sono stati Cleto "Leo" Ciliberti e Francesca Pozzan. I due, con l'obiettivo di " combattere questa politica" e "di metterci la faccia ", hanno radunato in meno di 24 ore oltre 5mila adesioni. E ora scoppiano le proteste.

Come riporta il Gazzettino, l'onda delle sardine in città è infatti accompagnata da una tempesta social legata al luogo del primo appuntamento ufficiale del movimento di protesta anti Salvini. Il flash mob ittico " democratico e pacifico senza bandiere o simboli di partito " è stato organizzato in piazza Matteotti, nel cuore della città. All'inizio era stata scelta piazza dei Signori, ma il Comune aveva bloccato la richiesta e invitato gli organizzatori a spostare la mobilitazione in un posto non interessato dalle numerose iniziative natalizie per grandi e piccini. " Nella mia vita ho organizzato diverse manifestazioni partendo però sempre dal rispetto dei cittadini - ha dichiarato l'assessore comunale Silvio Giovine -, quel rispetto che da amministratore vorrei registrare anche in chi oggi sembra ignorare quanto importanti siano per i nostri commercianti i week end prenatalizi, ed in particolare quelli in cui tante persone si sono prodigate per creare occasioni di richiamo e di festa ".