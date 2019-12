L'attacco choc delle sardine: Salvini impiccato sui manifesti

Le sardine scendono in piazza anche a Pescara sulle note di Bella ciao. E anche qui, come già successo in altre città, non sono mancate violente forme d'odio contro il leader della Lega, Matteo Salvini. Tra tutti uno striscione ci ha particolarmente impressionati: sul manifesto contro l'ex ministro dell'Interno spunta un uomo impiccato. "Lega Salvini e lascialo legato", recita lo slogan di una violenza inaudita. Eppure, in corteo, c'è anche chi si definisce democratico.

Spinti dalla mobilitazione di Bologna, anche nella città abruzzese diverse persone hanno manifestato: " La gente ha voglia di combattere Salvini e i suoi discorsi pieni di odio. La voglia di opporsi è talmente forte che ha mobilitato quasi tutta l'Italia, tutte quelle persone che volevano rispondere. Prima si rispondeva sui social, ora si scende in piazza. Questo è un ottimo segnale ". L'evento è stato organizzato perché " sentiamo fortemente la voglia di urlare a Salvini che non ci rappresenta ". Ma a loro giudizio questa non è solo un'occasione per andare contro il leader della Lega: " Qui siamo tutti pro Italia. Abbiamo cercato di portare più persone possibili proprio per questo, per dire che il nostro Paese può avere meglio di Salvini. Partendo da un sentimento di umanità, che viene chiamato buonismo, ma che in realtà rappresenta un atto di generosità e dovrebbe legare tutti ". Intervistato in esclusiva da ilGiornale.it, la sardina Gennaro Spinelli ha ribadito come al momento non vi sarebbe alcuna intenzione di schierasi politicamente: " Siamo semplicemente antifascisti. Ovviamente non andiamo con l’estrema destra che vuole dividere invece che unire ". La politica non è da considerarsi solo come destra e sinistra: " È anche questo. Alzarsi la mattina e organizzare una manifestazione. Siamo dalla parte delle persone che non ne possono più di questo clima di odio, noi vogliamo la pace per tutti ".

"Contro gli slogan della destra"

Molti critici hanno sollevato dubbi sulle sardine, prive di proposte politiche ma accomunate solo dall'andare contro l'ex ministro dell'Interno: " Il nostro movimento non nasce per dare risposte, ma per dare una rivalsa alle persone che la cercano. È proprio questo che noi andiamo a regalare alle persone che dicono a Salvini che non è il rappresentante di tutta Italia. Noi non siamo politici. La nostra politica è scendere in piazza e contestare la direzione che il Paese sta prendendo ". Il loro obiettivo è dunque quello di " dire a una determinata classe politica che è giunto il momento di fare qualcosa di diverso perché è evidente che c'è qualcosa che non va, altrimenti non saremmo qui in piazza ".

Secondo Gennaro c'è una differenza sostanziale con il Vaffaday: “ A differenza di Beppe Grillo noi scendiamo in piazza per far vedere agli altri che noi siamo lì, che non tutti siamo manipolati. Noi non chiediamo, ma diamo il nostro contributo a questa democrazia e all'antifascismo ”. E ha confessato che diversi schieramenti hanno fatto delle avances: " Tutti i partiti hanno provato a metterci il cappello e ad entrare in questa cosa, ma abbiamo rifiutato perché è un movimento che nasce dalla spontaneità delle persone. I discorsi nelle piazze non sono politici ma mirano al cuore: l'antifascismo è una questione di etica, e l'etica è cuore. L'antifascismo non ha via libera ".