A Sassari adottare uno spazio verde pubblico si può

A Sassari chiunque lo desideri può adottare un'area verde pubblica. È l'idea innovativa del Comune che ha indetto un bando, sempre aperto, che dà la possibilità a tutti i cittadini di prendersi cura di uno spazio pubblico. Possono partecipare organizzazioni, associazioni, società e singoli che scelgono di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria di una determinata area verde dove sarà possibile, inoltre, installare cartelli istituzionali che indicano chi ha adottato e cura lo spazio. Si tratta di una collaborazione tra l'Amministrazione ed i cittadini per valorizzare il bene comune, aumentare il senso civico e sottolineare come le aree pubbliche siano un patrimonio di tutti.

Nell'ultimo periodo alcune attività commerciali del centro storico hanno adottato alcune aree verdi, migliorando, quindi, il decoro urbano, contribuendo al miglioramento della qualità della vita in città e allo stesso tempo riducendo le spese a carico del Comune per la gestione degli spazi. Altre aree poi, nel parco di Baddimanna (una grande pineta situata a nord est della città, ndr) e alcune rotatorie verdi, sono curate da anni dai privati.

L'adozione delle zone riguarda azioni di allestimento, miglioramento estetico, manutenzione e cura del patrimonio vegetale. In particolare bisogna prendersi cura di giardini, aree incolte e aiuole; o ancora si tratta di riqualificare, con la manutenzione continua, alcune aree gioco per i bambini, percorsi o aree dedicate ai cani. Ancora, l'adozione di un'area del Comune può anche prevedere la pulizia delle fontane e la realizzazione e la manutenzione di aiuole fiorite, fioriere pubbliche o giardini temporanei.

Tutto questo per rendere migliore la città per chi ci abita e per i turisti. Partecipare è molto semplice. Chiunque risieda a Sassari può, infatti, scaricare la modulistica per la presentazione della domanda sul sito del Comune di Sassari.