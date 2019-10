Sassari, conchiglie abbandonate nel cassonetto: si cercano i responsabili

Una busta piena di conchiglie e ciottoli abbandonata accanto ai cassonetti dell'immondizia è quanto trovato da una donna a Sassari, nel quartiere San Donato. La stessa ha deciso di raccogliere la busta e consegnarla al comando di polizia locale raccontando che già la scorsa estate, per ben due volte, aveva trovato, nella stessa zona, conchiglie e sassi rubati dalla spaggia e di averli riportati nel loro habitat naturale. La polizia locale, anche attraverso la presenza delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ha avviato le indagini per risalire ai responsabili dei fatti. Chi porta via dalle spiagge ciottoli e conchiglie, in Sardegna, rischia pene molto pesanti.





chi asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare soggiace alla sanzione amministrativa che può raggiungere 3mila euro

estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero delle zone portuali è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 1.549 euro a 9.296 euro

A riguardo, infatti, la, nel 2017, ha sancito, attraverso una legge regionale, che "". Inoltre, il codice della navigazione stabilisce che chiunque "". Queste condotte possono avere anche una rilevanza penale. In una recente sentenza della corte di Cassazione, infatti, è stata confermata la condanna per furto aggravato di sabbia per alcune persone che avevano caricato un ingente quantitativo a bordo di un veicolo. I giudici, in questo caso, si sono rifatti all'articolo 625 del codice penale, pertanto "la sottrazione o l'asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi, è punibile in quanto il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi e la fruibilità dei lidi marini".Il gesto della donna di Sassari che ha consegnato la busta contenente le conchiglie è stato commentato in una nota del Comune come un gesto di grande sensibilità verso le risorse ambientali del nostro territorio e un profondo senso civico.