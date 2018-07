Lei denuncia lo stalker 53enne, lui: "Sono innamorato"

Un amore ai limiti dell'ossessione, quello di un uomo di 53 anni nei confronti di una giovane donna. È accaduto a Sava, un Comune in provincia di Taranto. La seguiva ovunque lei andasse, le mandava regali. Tutto per conquistarla. Ma, in realtà, la ragazza era solo spaventata.

I carabinieri hanno eseguito, nei confronti dell'uomo, un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da lei, emessa dal gip del Tribunale di Taranto, su richiesta del pm della Procura della Repubblica di Taranto.



L’uomo, a partire dall’autunno 2017, aveva messo in atto una serie di condotte persecutorie nei confronti della giovane donna del posto, consistenti in pedinamenti, lunghe permanenze presso il luogo di lavoro e consegna di regali. La vittima, a seguito dei comportamenti vessatori e molesti, era stata costretta anche a cambiare le propri abitudini di vita.

La donna ha poi trovato il coraggio di denunciare il corteggiamento molesto dell'uomo ai carabinieri del posto. I militari hanno avviato le indagini fino al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari.