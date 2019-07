Savona, camionista drogato guida contromano: scatta la denuncia

Il conducente di un camion ha provocato un grave incidente lungo la SS 29 di Cairo Montenotte (Savona). L'uomo, un 48enne di Nizza Monferrato, era sotto effetto di droghe al momento del sinistro. È stato infine deferito in stato di libertà da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo - Aliquota Radiomobile. Il provvedimento è avvenuto al termine di una prima fase di accertamenti su quanto accaduto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 23 luglio 2019. L'uomo è al momento accusato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e lesioni stradali gravi.

Secondo le prime indagini, l'uomo si era messo alla guida del suo articolato dopo l'assunzione di stupefacenti quali cocaina, cannabinoidi e benzodiazepine. Un mix fatale che ha provocato un malore all'uomo, che ha così perso il controllo del camion guidando contromano in direzione Cairo Montenotte. L'articolato, durante il tragitto senza alcun controllo, è andato a collidere con tre autovetture, terminado la corsa poco dopo l'innesto con via XXV aprile.

Gli autoveicoli coinvolti nel sinistro risultano essere una Renault Clio guidata da un uomo di Clodio che ha riscontrato un trauma craunico, ustioni agli arti superiori e l'infrazione di una costola (con una prognosi di 25 giorni), una Mercedes 212 con a bordo due cittadini svedesi che hanno subito diversi traumi (con tanto di prognosi di minimo 5 giorni) e, infine, una Ford Mondeo appartenente ad una persona originaria di Giusvalla anche lei alla guida del veicolo al momento dell'incidente.

In quest'ultimo caso si parla di una frattura allo sterno (con una prognosi di 30 giorni). Il guidatore del camion, autore del sinistro avvenuto in provincia di Savona, era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti analoghi. Al momento, oltre alla revoca della patente, rischia pesanti sanzioni, sia amministrative che penali.