Savona, è morta Camilla: il cane eroe di Amatrice e Genova

Arnasco, Molo Giano, Amatrice e anche Genova, sono alcuni degli interventi di Camilla, il cane eroe del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco della Liguria morta dopo la sua ultima missione a Bergeggi, in provincia di Savona.

Morta dopo 7 anni di servizio

Il border collie è stato in servizio per oltre 7 anni, accompagnando i pompieri negli interventi più difficili e salvando diverse vite. L'ultima missione è stata fatale: il cane-pompiere è morto all'età di 9 anni mentre tentava di salvare un 34enne di Savigliano, padre di due figli, che era caduto con l'auto sull'Aurelia. Camilla è stata portata nella zone dell'incidente per ricercare il ferito, ma è finita in un dirupo riporando varie ferite. Nonostante tutto ha continuato a cercare, finchè stremata, è svenuta.

Nei quattro giorni successivi la cagnolina è stata portata dal veterinario che ha constatato una brutta lesione interna. Per salvarle la vita, diversi colleghi le hanno donato il sangue ma purtroppo alla fine è morta