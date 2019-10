Savona, romeno segue e molesta una donna all'autogrill: arrestato

Attimi di paura venerdì sera a Savona, per la precisione nei pressi di un autogrill sito nel quartiere di Legino, dove un camionista romeno ha aggredito una donna, mettendole le mani addosso e molestandola.

La vittima, una 33enne, aveva raggiunto la stazione di servizio intorno alle 22 in compagnia di due amiche per acquistare del pane da utilizzare per allestire una festa di compleanno, quando si è imbattuta nello straniero. Quest'ultimo ha preso a molestarla, seguendola e facendole gesti allusivi, fino ad arrivare ad afferrarla ed a palpeggiarla con insistenza. Tutto questo dinanzi alle compagne della 33enne, rimaste sconvolte.

Le tre donne hanno subito cominciato a gridare ed a chiedere aiuto, così il romeno si è allontanato, liberando la sua vittima.

A questo punto è partita la chiamata alle forze dell'ordine locali, tempestivamente intervenute sul posto. Ascoltata dagli agenti della squadra mobile, la vittima ha riferito di essere stata aggredita nel piazzale dell'autoporto da un uomo di corporatura massiccia.

Il soggetto è stato in breve riconosciuto e fermato dai poliziotti che, dopo averlo arrestato, lo hanno condotto negli uffici della questura di Savona per le pratiche di identificazione. Si tratta di un 40enne romeno, ora dietro le sbarre della casa circondariale di Pontedecimo (Genova) con l'accusa di violenza sessuale.

Lo straniero comparirà dinanzi al giudice ad inizio settimana.