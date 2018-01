Savona, troppo grandi per l'altalena: maxi-multa a due 14enni

Sull'altalena si può andare solo fino a 12 anni. Così due ragazzine di 14 anni, sorprese dai vigili urbani di Cairo Montenotte in provincia di Savona, sono state multate: 170 euro a testa.

Pochi giorni prima di Natale, gli agenti hanno scoperto le due amiche mentre si stavano dondolando sulle altalene nel giardino pubblico della Lea. Le giovani erano senza documenti e hanno rilasciato nomi e date di nascita alla polizia municipale, che hanno così rilevato l'irregolarità. Le sanzioni sono state poi recapitate a casa dei genitori delle due.

La sanzione