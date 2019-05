SBARCANO TUTTI

L'ennesimo pasticcio, l'ennesimo conflitto di poteri e l'ennesimo sbarco imposto, nonostante il «veto» di Salvini. Il caso della Sea Watch 3 si conclude come quello della Diciotti: tutti i migranti sono infatti stati sbarcati a Lampedusa. La chiave di volta è stata il sequestro dell'imbarcazione a cui la Guardia di Finanza ha proceduto nel pomeriggio di ieri. Così, in un clima di accuse e conflitto istituzionale mai visto, in serata il Viminale ha dovuto cedere. Cosa che fa gongolare i grillini, tanto che in molti hanno visto uno «zampino» della coppia Conte-Di Maio dietro l'esito della vicenda.