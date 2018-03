"Sbarchi fermi per le elezioni": la rivelazione dell'ex generale

L'ex generale di Corpo d'Armata Vincenzo Santo, capo di Stato Maggiore delle Forze Nato in Afghanistan insinua un grosso dubbio " Sono giorni che non si sente parlare di gente che sbarca sulle nostre coste o di poveri disgraziati che vengono portati nei nostri porti. Non ci sono più immigrati. Non sarà mai che qualcuno da qui riesca a dirigere quel traffico e dopo il 4 marzo farà riprendere quei viaggi della speranza? Mai dire mai ".

Le teoria del militare

Non lo dice a voce bassa. Né lo rivela nascondendosi dietro l'anonimato. Lo scrive a chiare lettre su ReportDifesa - autorevole giornale di geopolitica e sicurezza -. Come riporta Libero, il militare sostiene che "i n questi giorni nessuno parte più dal Nord Africa. Eppure sono tante le navi al largo che aspettano con una coperta e un tè caldo. Ed i barconi non viaggiano sui binari - prosegue Santo -. Forse perchésiamo a ridosso delle elezioni ".

Un sospetto che lo attanaglia e che risulta leggittimo. Infatti, come sottolineano dal quotidiano diretto da Vittorio Feltri, sul Canale di Sicilia, binario nautico su cui si muovono i barconi dei migranti, tira un vento di scirocco perfetto e il mare e calmo. Non c'é traccia di neve, quella che sta paralizzando l'Italia. Eppure non arriva nessuno sulle coste italiane. Nemmeno una barca delle Ong. Dettagli che a Salvo fanno sorgere il dubbio che qualcuno abbia per davvero in mano le redini dell'immigrazione.