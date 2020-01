Migrante la spoglia e palpeggia. L'orrore in un parco di Bologna

Camminava da sola, per le strade buie di Bologna. E lui, un 23enne originario del Mali, l'ha notata e scambiata per una prostituta. Ma, quando la 24enne nigeriana, regolare e incensurata, ha rifiutato di avere un rapporto sessuale, l'uomo l'ha aggredita, cercando di violentarla.

È successo qualche sera fa, poco prima delle 20.30. Il 23enne ha strattonato la ragazza, trascinandola fino al parco vicino, dove ha iniziato a spogliarla e toccarla. Lei, però, ha urlato, con quanto fiato aveva in corpo, riuscendo ad attirare l'attenzione dei passanti, che sono intervenuti, evitando che si compisse lo stupro. Sul posto è intervenuto anche un poliziotto della Polaria in libero servizio che, notata la scena, si è avvicinato alla ragazza: " Stavo tornando a casa dopo la palestra, in macchina - ha raccontato al Resto del Carlino l'agente- Mentre passavo in via Shakespeare, di fronte alla’Agip, ho visto questa ragazza a terra. Ho pensato l’avessero investita e mi sono fermato ad aiutarla ".

La ragazza, racconta il poliziotto, era sotto choc, " con gli occhi pieni di paura ". Intorno a lei si era già radunato un gruppetto di persone, arrivate in suo soccorso. "Le ho chiesto cosa le fosse accaduto e lei mi ha raccontato di avere subito violenza - ha spiegato l'agente- Poi mi ha indicato il 23enne ". L'aggressore, infatti, era ancora sul posto e fingeva di essere capitato lì per caso, per offrire il suoi aiuto. Ma, quando l'agente si è qualificato e ha chiesto all'uomo i documenti, il 24enne del Mali ha iniziato ad agitarsi. Gli altri ragazzi presenti, che avevano capito la sua intenzione di fuggire, " gli hanno fatto cerchio attorno ", bloccandogli ogni via di fuga. Così, " per provare a scappare l’uomo mi ha dato uno spintone e tirato un pugno. Continuava a minacciarmi dicendomi frasi tipo: 'ti faccio la guerra' o 'ti faccio vedere come sono se non mi lasci andare'. A quel punto lo ho atterrato e con l’aiuto degli altri lo ho bloccato ".

Nel frattempo, era stato chiesto l'intervento dei carabinieri del Radiomobile che, al loro arrivo, hanno arrestato l'uomo per violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, lo straniero sarebbe già noto alle forze dell'ordine, per spaccio e lesioni. Ora si trova in attesa di giudizio nel carcere bolognese Dozza.