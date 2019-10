Scandalo equitazione: "Io, palpeggiata per quattro anni. Così ho sfidato l'omertà dei grandi"

Federica, nome di fantasia, ha subito abusi da parte del suo istruttore di equitazione per anni. Quando l'incubo è cominciato, Federica aveva solo 14 anni. Si sa, per un ragazzina di quella età non è facile denunicare. E così c'è voluto del tempo. Poi, un giorno, dopo anno di abusi, palpeggiamenti e baci forzati, Federica ha deciso di scrivere alla chat del Telefono Azzurro. Era da tempo che cercava di sottrarsi all'arroganza dell'uomo. Ma lui non ascoltava. Dopo aver visto in pericolo anche le compagne di nove anni, Federica è esplosa di rabbia e ha denunciato. " Allungava le mani anche sulle piccole ", ha raccontato durante un'intervista alla Stampa.

I problemi, però, non sono finiti con la denuncia. Sì, perché durante questo percorso diverse persone hanno scelto di non crederle sulla parola. " Mi vergogno per loro ", dice Federica. " Sono stati tutti superficiali. E ancora in tanti, al maneggio, non credono a ciò che è successo ".

Federica, comunque, non è stata l'unica vittima di questo istruttore di equitazione. Le sue vittime, stando a quanto riportato , sono diverse. Tutte bimbe e adolescenti tra i 6 e i 14 anni. L'uomo, che è un rinomato professionista 50enne di un centro ippico nella provincia di Caserta, le teneva sotto scacco usando minacce e intimidazioni. Ad oggi sono più di sette le ragazzine e bimbe che hanno denunciato abusi sessuali.