Le scarpe da ginnastica già "sporche" ​vendute a 700 euro: è l'ultima novità firmata Gucci

Paghereste mai 700 euro per comprare un paio di scarpe da ginnastica sporche? Voi forse no, ma qualcun altro sì. E infatti Gucci ha messo in produzione e dunque in vendita una linea di scarpe vintage effetto sporco alla modica (si fa per dire...) cifra di 700 euro.

Insomma, è questa l’ultima trovata della casa di moda italiana, che ha appunto lanciato la collezione Cruise 2019 che si ispira a forme e materiali tipici dello sportswear retrò. Come spiega l'Huffington Post, le scarpe sono disponibili in diverse versioni e sono ispirate da decenni e influenze diversi.