Volano stracci a sinistra, Murgia stronca Veltroni: "Assassino della letteratura"

Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dirglielo. È quanto avranno pensato in molti dopo la stroncatura dell'ultimo libro di Walter Veltroni da parte di Michela Murgia. Da quando si è ritirato dalla politica, con la promessa - non mantenuta - di andare in Africa, l'ex sindaco di Roma e segretario nazionale del Pd si è reinventato regista, scrittore "ma anche" giornalista, soprattutto in campo sportivo. Decine le sue interviste, per quotidiani e riviste della galassia Rcs, a giocatori ed allenatori.

E non solo: "Uolter" ha scritto articoli su vicende spinose del nostro Paese, dagli anni di piombo al periodo delle stragi sino ai fatti più recenti. Un'orgia di "a tu per tu", editoriali e commenti che hanno dato una seconda vita a Veltroni dopo il fallimento della sua carriera politica, stroncata da numerosi fallimenti, l'ultimo le elezioni regionali in Sardegna del 2009, perse dal candidato dem Renato Soru contro Ugo Cappellacci e seguite il 17 febbraio dalle dimissioni di Veltroni da segretario del Pd. Da allora, per non annoiarsi, ha cominciato a scrivere. Saggi ("E se noi domani. L'Italia e la sinistra che vorrei" e "Roma. Storie per ritrovare la mia città") e romanzi ("Noi", "Quando cade l'acrobata, entrano i clown. Heysel, l'ultima partita", "L'inizio del buio", "L'isola e le rose", "Ciao, Milano", "Quando, Milano"), oltre a girare svariati documentari - non di grande successo - come "Quando c'era Berlinguer".

Ma veniamo a Michela Murgia. La scrittrice, nota per il suo best-seller "Istruzioni per diventare fascisti", su Radio Capital ha fatto una recensione per niente lusinghiera dell'ultimo libro di Veltroni, "Assassinio a Villa Borghese". Durante il programma Tg Zero, Murgia ha letto 10 righe del giallo dell'ex leader di Pds e Pd, concludendo il tutto con una stroncatura a dir poco memorabile: " L'unico assassinio è quello della letteratura e il colpevole non è il maggiordomo: è Veltroni ". Quindi, dal profondo del cuore, l'appello a Walter: " Ti prego, torna a fare politica. Eri meglio come sindaco che come scrittore ".

Veltroni politico "ma anche" scrittore? Meglio di no.