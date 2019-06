Sceglie la dieta vegana anziché la chemioterapia: muore per il tumore

Ha preferito combattere il tumore al seno con la dieta vegana, anziché con la chemioterapia, ed è morta. È la decisione di una madre inglese di 40 anni, spirata vinta dal brutto male. La donna si è rifiutata di sottoporsi a chemio per contrastare il cancro, optando – come detto – per una dieta completamente vegana.

Inutili gli avvertimenti dei suoi stessi famigliari e medici, più che preoccupati per la radicale decisione della paziente in cura. I dottori la avevano avvertita dei rischi, ma lei non ha voluto sentire ragioni, etichettando le tradizioni misure sanitarie contro i tumori come "strategie per avvelenare il corpo".

Katie Britton-Jordan, questo il nome della protagonista originaria del Derbyshire di questa storia, ha allora iniziato a "curarsi" con alghe marine, capsule di curcuma cruda e pepe nero. E alla fine ha perso la sua battaglia contro il carcinoma, che la uccisa.