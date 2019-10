La scelta dell'ambientalista Tammy: "Indosso il mio abito da sposa ogni giorno da un anno"

Indossa il suo abito da sposa ogni giorno. È la scelta dell'ambientalista australiana Tammy Hall, che dal grande giorno - si è sposata con la sua compagna nel 2018 - non è più riuscita a staccarsi dal suo vestito bianco. A differenza di quello che potrebbe sembrare, però, la scelta è tutt'altro che romantica. Già, perché come raccontato da Tammy stessa, questa sua abitudine strana riguarda più che altro una questione etica. "Per me si tratta di una scelta etica - spiega - ed è il modo più giusto per giustificare una spesa così importante".

Come spiegano i media locali, la donna per l'abito aveva speso più di mille euro. Da quel giorno, per giustificare appunto questa spesa, ha deciso di indossarlo quasi sempre e ha smesso di comprare altri vestiti. Come si vede da alcuni video postati in rete, infatti, la donna va anche al supermercato vestita da sposa. E non solo: da alcune foto si vede Tammy indossare l'abito anche in palestra e allo stadio.