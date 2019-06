Schiacciato da muletto all'aeroporto di Malpensa: morto operaio 49enne

Ancora un tragico incidente sul lavoro. Un operaio di 49 anni è morto all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, dopo essere rimasto schiacciato da un muletto.

L'indicente è avvenuto questa mattina attorno alle 6:30 nel magazzino di una ditta di spedizioni (Dhl) nell'area cargo dello scalo aeroportuale. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato dal muletto nel corso di una manovra andata storta. Subito è stato lanciato l'allarme e sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare: è morto prima ancora di arrivare in ospedale.

Sulla dinamica dell'incidente indagano ora gli agenti della Polaria, la polizia di frontiera.