Sciame di api sul campo di cricket: sospeso il match Sudafrica-Sri Lanka

Uno sciame di api ha invaso il campo di cricket di Johannesburg dove si stava disputando il match tra Sudafrica e Sri Lanka.

La partita è stata interrotta per mezz’ora: lo sciame, infatti, per ben tre volte è arrivato sulle teste dei giocatori. Tutti gli atleti si sono gettati a terra ma è stato necessario l'intervento di un esperto per consentire la ripresa del gioco. Sul posto è stato convocato un apicoltore professionista che, armato di miele e di un estintore, ha provveduto ad allontanare il pericolo.