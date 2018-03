Sciopero 8 marzo, a Milano circolazione regolare. Disagi invece a Roma

A Milano lo sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Usb non sta dando disagi ai servizi Atm. L'azienda dei trasporti ha riferito che la circolazione sulle metropolitane è regolare.

Qualche rallentamento e deviazione però in superficie dove sono in corso cortei nelle zone del centro. Per quanto riguarda invece le linee ferroviarie, "la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni", riferisce l'azienda in una nota. "I collegamenti aeroportuali 'Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto' e 'Malpensa Aeroporto - Bellinzona', in caso di non effettuazione dei treni, saranno sostituiti da autobus Point-to-Point. Saranno rispettate comunque le fase orarie di garanzia (6-9 e 18-21).

Il blocco dell'attività lavorativa è stato promosso in tutto il mondo dal 'Movimento internazionale delle donne' per sollevare l'attenzione contro la violenza sulle donne. Ad incrociare le braccia saranno soprattutto i lavoratori dell'Usb. Ad ogni modo, dalla protesta saranno interessati anche i comparti sanità e scuola. In particolare, si fermeranno, dalla mezzanotte di stasera, gli uomini radar dell'Enav, gli assistenti di volo Alitalia, e gli addetti ai treni.

I disagi per chi viaggia saranno inevitabili anche se Trenitalia ha assicurato la regolarità delle Frecce e dei treni regionali nelle fasce orarie più frequentate. Si fermeranno anche i taxi, con modalità diverse a seconda delle città e sempre rispettando le fasce di garanzia.

Disagi più grossi a Roma, l'Atac comunica che la metro A e B/B1 sono attive ma con riduzioni di corse mentre la metro C è regolare.