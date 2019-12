Scontri a Barcellona fuori dal Camp Nou tra indipendentisti e polizia

Il Barcellona di Ernesto Valverde e il Real Madrid di Zinedine Zidane hanno dato vita ad un grande spettacolo al Camp Nou onorando un Clasico ricco di emozioni che non ha però prodotto gol. Blaugrana e blancos salgono così entrambi a quota 36 punti in classifica, in coabitazione: una rarità in questi ultimi anni di Liga. Ad oggi la differenza reti, seppur di poco, premia i catalani che hanno un più 23 contro un più 21 delle merengues. Il Barcellona vanta il miglior attacco del campionato ma una difesa un po' ballerina, mentre il Real ha il secondo attacco e la seconda difesa del torneo.

Non succedeva però dal 2002, ben 17 anni, che questo match così sentito terminasse a reti bianche. La partita è stata caratterizzata da otto cartellini gialli e da un gol annullato per fuorigioco a Gareth Bale, per i padroni di casa, invece, due grandi chance cestinate da Lionel Messi e Luis Suarez che per una volta non sono risultati letali e che non hanno dunque inciso in questo big match.

Mentre in un tempio del calcio mondiale come il Camp Nou si disputava una delle partite più sentite dell'anno, all'esterno dell'impianto purtroppo ci sono stati cruenti scontri tra gli indipendentisti catalani e le forze dell'ordine. I Mossos d'Esquadra, sono dovuti intervenire contro i manifestanti che avevano dato fuoco ad alcune barricate erette nei pressi del Camp Nou dove si stava dispuntando il Clasico Barcellona-Real Madrid.

Centinaia di persone con il volto coperto e con intenti bellicosi hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti fuori dall'impianto e molti di loro sono stati identificati dalla polizia e due di loro sono anche stati arrestati. In questi scontri in 21 hanno avuto la peggio dato che sono rimasti feriti. Nonostante ci fossero la bellezza di 3000 agenti di polizia per arginare e prevenire gli scontri questi si sono verificati comunque.

Questa partita si sarebbe dovuta disputare a fine ottobre ma fu posticipata al 18 dicembre a causa delle aspre tensioni politiche nella regione quando diversi separatisti si erano messi a protestare contro le condanne inflitte ai leader degli indipendentisti. A distanza di quasi due mesi la situazione non è affatto cambiata con gli indipendentisti che hanno approfittato della partita tra Barcellona e Real Madrid per far valere le loro idee. A fornire il numero esatto dei feriti sono stati i soccorsi d'emergenza che si sono recati sul posto per dare il loro contributo.