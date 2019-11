Scontro Sgarbi-Gomez da Giletti: "Ipocrita, vai a fare in c…"

"Vergognati, ipocrita! Vai a fare in c…" . Culmina così lo scontro verbale tra Vittorio Sgarbi e Peter Gomez. Il critico d'arte e il direttore de ilFattoQuotidiano.it hanno discusso animatamente parlando del Conte uno e dell'attuale secondo mandato del sedicente avvocato del popolo, ospiti a Non è l'Arena, su La7

Dopo un inizio di confronto pacato, la situazione "precipita", con il sindaco di Sutri che si scalda: "Non c'è democrazia, dov'è la democrazia? La gente va al governo senza essere stata eletta…Di Maio, Conte, Monti…chi ha eletto Monti, chi ha eletto Conte?" . E aggiunge piccato: "La democrazia non c'è, lo Stato non c'è!" .

Dunque, quando il giornalista riprende la parola, rinfacciando al deputato del Gruppo Misto di aver votato la fiducia al Conte uno – "È giusto che i cittadini lo sappiano: tu hai votato la fiducia al governo gialloverde" –, Sgarbi perde le staffe: "Mi dia del lei, signor Gomez, mi dia del lei. Vergognati, ipocrita! Vai a fare in c…" .

E qui Massimo Giletti, al timone della trasmissione, interviene per riportare la calma in studio.