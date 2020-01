Scoperta "sorella" della Terra a 100 anni luce di distanza, ora si studiano le possibilità di vita

Si chiama TOI 700 d e si trova nella cosiddetta zona abitabile, cioè alla distanza ideale dalla sua stella per avere acqua liquida in superficie. È stata scoperta così una "sorella" della Terra, a circa 100 anni luce di distanza, ed è stata individuata dal nuovo cacciatore di pianeti Tess, della Nasa. Secondo quanto riportato da Tgcom24, il risultato è stato annunciato al convegno della Società astronomica americana, dal gruppo guidato da Emily Gilbert, dell'università di Chicago.

Perché la scoperta è importante

" Questo risultato è molto importante per Tess, perché è il primo pianeta simile alla Terra scoperto dal telescopio spaziale ", ha dichiarato Giovanni Covone, astrofisico dell'università Federico II di Napoli e associato dell'Istituto nazionale di Astrofisica e Istituto nazionale di Fisica nucleare, che ha preso parte al progetto. Secondo lo scienziato, il prossimo passo sarà verificare se il pianeta ha un'atmosfera e qual è la sua composizione chimica e aggiunge: " Cercheremo soprattutto tracce di ossigeno e acqua che sono le prime indicazioni importanti ell'eventuale presenza di forme di vita ".

Il pianeta "simile"

Lanciato due anni fa, Tess ha il compito di cercare i pianeti osservando eventuali cali nella luminosità della stella causati dal loro passaggio. In questo modo ha trovato tre pianeti intorno alla stella TOI 700, che è una nana rossa, la cui massa è circa la metà di quella del Sole. Dei tre mondi, il più uinteressante è appunto TOI 700 d, il pianeta più esterno, che è roccioso e più grande della Terra del 20%. Il pianeta presenterebbe un anno lungo 37 giorni e temperature miti in superficie, perché riceve dalla sua stella l'86% dell'energia che la Terra riceve dal sole.

Sotto una stella "tranquilla"

Secondo quanto emerso dalla scoperta, un'altra caratteristica che lo renderebbe simile alla Terra è la tranquillità della sua stella che, in 11 mesi di osservazioni, non ha mostrato segni di eruzioni. Come spiegato da Covone, le nane rosse sono generalmente più vivaci del Sole e il materiale che emettono " può distruggere le atmosfere dei loro pianeti ". " Questa stella gode di quella stabilità che permetterebbe alla vita di evolvere nel tempo ", ha specificato l'esperto.

La conferma della scoperta

La scoperta è stata confermata dal gruppo coordinato da Joseph Rodriguez, del centro americano Harvard-Smithsonian, grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Spitzer della Nasa, mentre il gruppo di Gabrielle Englemann-Suissa, dell'americana Universities Space Research Association, ha tracciato l'identikit del pianeta con delle simulazioni. In una di queste, TOI 700 d è un mondo coperto di acqua con un'atmosfera dominata dalla CO2, mentre in un'atra è secco e senza nuvole. Le ipotesi, che Covone ha definito alternative su cui è difficile scommettere, in realtà, sono risultate utili per capre "cosa dobbiamo aspettarci quando andremo a osservare il pianeta in modo diretto".

La questione vita