Scoperta stamperia clandestina: producevano 50 euro falsi

E’ stata scoperta dalla Guardia di Finanza, un opificio clandestino dedito alla produzione di banconote contraffatte.

La 'zecca' clandestina era stata avviata in un’abitazione rurale nelle campagne del tarantino. La stamperia era stata attrezzata con macchine molto sofisticate e altamente performanti provenienti dall’Hinterland Napoletano. L'attività illecita era dedita a stampare perlopiù banconote con taglio da 50euro. Il valore complessivo del denaro contraffatto ritrovato ammonta a 8 milioni di euro. Come hanno potuto riscontrare i militari delle Fiamme Gialle, le banconote prodotte erano di pregevole fattura e se fossero state messe in circolazione avrebbero potuto confondere facilmente i malcapitati.

La tempestiva operazione delle Fiamme Gialle ha permesso di bloccare e arrestare tre malfattori di 43, 58 e 31 anni. I tre, sono stati colti in flagranza proprio mentre l’attività di stampa era a pieno regime. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno condotto all’arresto tre cittadini campani. I reati ipotizzati sono di associazione a delinquere e falsificazione di banconote euro.

Le attività di indagine sono state condotte grazie anche all'ausilio di mezzi aerei del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza, le riprese video dall'alto hanno permesso di sorvegliare l'attività a distanza.