Scoperto il pianeta che non dovrebbe esistere

È stato chiamato il pianeta "che non dovrebbe esistere". Si tratta di un corpo celeste enorme che, a discapito di ogni previsione, orbita intorno a una stella piccolissima.

Secondo gli studi degli scienziati, una stella di così piccole dimensioni dovrebbe essere circondata solamente da pianeti di massa contenuta. Il "pianeta che non dovrebbe esistere" (chiamato GJ 3512b), invece, ha una massa che corrisponde a circa la merà di quella di Giove.

Lo studio, pubblicato su Science, spiega come l'accoppiata del grande pianeta con la stella di dimensioni ridotte sfidi i calcoli e i modelli scientifici di formazione dei pianeti. Grazie a un nuovo strumento installato nell'osservatorio spagnolo di Calar Alto, era stata individuata una nana rossa, chiamata GJ 3512, posta a 30 anni luce dalla Terra. Le osservazioni, però, hanno permesso di individure qualcosa che agli astronomi è sembrato subito strano, dato che " intorno a stelle di questo genere dovrebbero esserci solamente pianeti della taglia della Terra ": invece, in orbita attorno alla piccola stella, rotea un pianeta enorme.