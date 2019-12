Scopre il tradimento del fidanzato grazie allo smartwatch e lo racconta su Twitter

Prima ha scoperto il tradimento grazie al Fitbit, il celebre smartwatch pensato per il monitoraggio dell'attività fisica e di quella cardiaca, poi ha deciso di rendere pubblico il gesto di infedeltà dell'ex fidanzato, raccontando la storia sul tuo profilo Twitter. È accaduto negli Stati Uniti, a Jane Slater, una famosa giornalista americana che vive a Dallas. Secondo quanto riportato da Leggo, la vicenda è diventata subito virale in tutto il mondo.

La sincronizzazione e la scoperta

In base a quanto riportato dalla giornalista sul suo account, l'ex compagno le aveva regalato l'orologio per le feste di Natale e la coppia aveva deciso di sincronizzare i due dispositivi per darsi sostengo e, all'occorrenza, motivarsi a vicenda per fare attività sportiva. Ma una notte, proprio grazie al dispositivo, la giornalista statunitense avrebbe scoperto proprio il tradimento del compagno, praticamente per caso.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0 — Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019

Quel "picco" sospetto

" Un mio ex fidanzato, una volta, per Natale, mi regalò un Fitbit. L'ho adorato. Ci sincronizzavamo e ci davamo sostegno l'uno con l'altra, fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app ", ha spiegato la giornalista. Che poi ha proseguito il racconto, con ironia, dicendo: " In un eccesso di 'garantismo' avrei potuto pensare che si fosse iscritto a un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile. E no, non mi sto invendando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse stata vera ". In realtà, l'ex partner della giornalista, stava consumando un rapporto sessuale.

Il tradimento e le storie