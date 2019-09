Scozia, vinsero 161 milioni alla lotteria: divorziano dopo 38 anni

Era il 2011 quando Colin e Christine Weir, due coniugi abitanti a Largs, una cittadina dell'Ayreshire (Scozia), vinsero l'ingente somma di 161 milioni di sterline alla lotteria. Adesso, il loro amore durato 38 anni è arrivato al capolinea: i due hanno infatti deciso di divorziare. Marito e moglie avevano già vissuto da separati per un anno, ma adesso hanno ottenuto l'ufficialità del divorzio dal tribunale di Edimburgo. A renderlo noto è un articolo pubblicato sul tabloid The Sun. Al suo tempo, i Weir divennero milionari vincendo all'EuroMillions. Riuscirono a conquistare il jackpot più alto di sempre, non solo in Scozia, me nell'intero Regno Unito. Di recente, Colin e Christine, rispettivamente di 71 e 62 anni, hanno venduto la loro villa per 3 milioni di sterline. La coppia ha due figli, oggi adulti.

Sempre al The Sun, un amico ha riferito di come da tempo Colin e Christine fossero in crisi ed avessero l'intenzione di prendere strade diverse nella vita. All'interno di un comunicato diffuso lo scorso aprile, i due avevano fatto sapere: "È con profondo rammarico che Chris e Colin confermano di vivere separati da un po' di tempo e intendono divorziare in maniera amichevole. Chiedono che la privacy della famiglia venga rispettata in questo momento e non ci saranno ulteriori commenti". Colin Weir, che può ancora contare della sua parte di vincita pensa già al futuro. Obiettivo dell'uomo è ora acquistare la squadra di calcio locale, i Jags.

Al momento non è dato conoscere le esatte circostanze che hanno causato la crisi tra Colin e Christine Weir, ma sembra che i due siano rimasti in buoni rapporti nonostante il divorzio. Sicuramente, con il capitale di cui dispongono, i due ex coniugi potranno vivere il resto della loro vita tranquillamente, senza troppi problemi finanziari.