Uno scuolabus esce di strada: paura per 50 bimbi, 23 i feriti

Il ritorno da scuola si è trasformato in un incubo quando lo scuolabus è uscito di strada. Un terribile incidente che ha sbalzato in un fossato i cinquanta bambini che si trovavano sul pullman che, poco dopo le 13, percorreva la statale a pochi chilometri da Castellucchio, in provincia di Mantova. Secondo quanto si apprende dal servizio Areu, l'azienda regionale di emergenza, nessuno dei passeggeri sarebbe grave, anche se due persone sono state ricoverate in codice rosso e le valutazioni sono ancora in corso.

Non appena è stato dato l'allarme, sono accorsi un elisoccorso, un automedica e due ambulanze sul luogo dell'incidente per prestare aiuto ai bambini finiti fuori strada. A causa di un malore del conducente, lo scuolabus ha perso aderenza ed è finito fuori strada tra Castellucchio e Ospitaletto, mentre stava percorrendo la ex statale Padana inferiore. Quindi, si è ribaltato ed è precipitato in un fossato non profondo più di qualche metro. Apparentemente nessuno è in gravi condizioni, ma ci sarebbero almeno 23 feriti tra gli scolari. "Nessuno di loro - hanno subito assicurato dal 118 - è in gravi condizioni" . L’autista del mezzo e una bambina con trauma cranico sono stati portati in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Brescia, ma entrambi non sono in pericolo di vita.