Se nel presepe ci finiscono Barbie e Ken al posto di Giuseppe e Maria

Passi pure il presepe fatto tutto di legno o quello con i mattoncini della Lego. In fondo non è tanto il materiale che conta, quanto il risultato (e il significato), che ci siano Gesù, Giuseppe e Maria, la capanna, la stella cometa e qualche altro personaggio di secondo piano. Ma forse con Barbie e Ken si passa un po' il segno.

Anche quest'anno è stato un Natale all'insegna della "desacralizzazione" del presepe. Non solo migranti e gommoni al posto della mangiatoia, ora arrivano pure le bambole. Ken e Barbie, per la precisione, hanno preso il posto della Scra Famiglia in una rappresentazione della natività a Treviso. Nel chiostro della chiesa di Santa Maria Maggiore, nel centro della città, sono stati allestiti infatti alcuni presepi per una mostra che rimarrà aperta al pubblico per qualche altro giorno nonostante l'Epifania ("che tutte le feste porta via") sia ormai passata.

Insieme al presepe con Ken e Barbie, c'è pure quello fatto con i mattoncini della Lego oppure uno realizzato con bastoncini di legno. Infine non manca la grotta realizzata dentro un vecchio televisore a tubo catodico. Il 14 gennaio la rassegna sarà smontata (guarda le foto).