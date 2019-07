Se non cambi compagni morirai avvelenato

Non è detto che una somma di fatti veri porti a definire una verità. La verità, anche quando esiste, è una cosa complessa e spesso sconosciuta anche ai protagonisti della vicenda. Quando ognuno di noi assiste a un fatto giurerebbe che è andata come l'abbiamo visto, ma se lo rivivessimo da un'altra prospettiva la nostra convinzione potrebbe cambiare radicalmente. Così come potrebbe essere che quel fatto non è vero semplicemente perché è una messinscena costruita a nostra insaputa, proprio per fare giungere noi, o altri, a una certa conclusione.

Dico questo perché la faccenda dei russi che si sarebbero comprati la Lega puzza lontano un miglio di bufala, di trabocchetto. È vero che Gianluca Savoini, ambizioso collaboratore di Matteo Salvini, ha incontrato in un hotel di Mosca fantomatici emissari del governo di Putin? Certamente sì, del resto è il suo mestiere occupandosi per il partito dei rapporti tra Russia e Italia. È vero che Savoini è un faccendiere secondo alcuni assai spregiudicato? Pare di sì. È vero che nell'incontro i russi hanno parlato di finanziare la Lega? Dagli audio registrati, chissà da chi e chissà perché, pare di sì. Il fatto corruttivo è accaduto? Per quello che si sa no, non è successo, anzi è escluso. Matteo Salvini era al corrente di quell'incontro e di quell'ipotesi? Non risulta da nessuna parte e comunque escludo, conoscendolo, che l'uomo abbia avallato una tangente o un finanziamento occulto, che dir si voglia, dai i russi come da chiunque altro.

Calma quindi a tirare conclusioni affrettate, come sta facendo la sinistra italiana che con i rubli della a noi allora ostile Unione Sovietica questo è certo si è finanziata in nero per decenni. Zingaretti studi la storia e abbassi le arie, ma anche Salvini faccia qualche riflessione su chi lo circonda. Questa vicenda non nasce per caso, ha tutte le caratteristiche del siluro confezionato a tavolino. Al netto della stupidità di qualche suo collaboratore un fesso lo si trova sempre i mandanti li deve cercare vicino. Del resto, se accetti di governare con un partito i Cinque Stelle zeppo a ogni livello (anche di governo) di collaboratori dei servizi segreti, che cosa ti aspetti? Se sguazzi con disinvoltura nello spregiudicato mondo dell'internazionale sovranista (di cui Putin e Trump e le loro intelligence sono capofila) non puoi pensare di fare l'educanda. Una polpetta dopo l'altra Salvini, se non cambia compagnie, così rischia l'avvelenamento.