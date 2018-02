Se per rubare un auto basta un 3310

Basta un vecchio cellulare come il Nokia 3310 per rubare le auto più moderne con sistemi di accensione tecnologici. È questa la scoperta che hanno fatto i carabinieri che hanno fermato un marocchino e un albanese che avevano fatto una serie di colpi nella zona Parioli a Roma. Con un semplice telefonino erano riusciti a decodificare i codici per l'accensione delle auto e così in totale tranquillità le portavano via. Il cellulare nascondeva un decodificatore collegato ad una presa usb che con un cavo veniva collegato direttamente alla centralina dell'auto. In pochi secondi l'auto era pronta per la fuga. I due malviventi agivano sempre in coppia. Uno si occupava del cellulare, l'altro del Jammer per disturbare le frequenze. Uno dei due ladri è stato incarcerato a Rebibbia, l'altro invece è andato ai domiciliari. A quanto pare la tecnica di usare vecchi cellulari è abbastanza sfruttata dai ladri per mettere a segno i loro colpi. E adesso gli inquirenti vogliono capire se i due fanno parte di una banda più organizzata con altri dispositivi elettronici per i furti.