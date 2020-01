Per le ong porti sempre aperti. E Sea Watch ci lascia i migranti

"Questa dovrebbe essere l'ultima notte a bordo ", avevano annunciato i membri dell'equipaggio. E infatti, questa mattina, la Sea Watch 3, su cui viaggiavano 119 migranti, ha attraccato nel porto di Taranto. A renderlo noto ad Agi sono state fonti della Capitaneria del porto di Taranto.

Lo scorso 14 gennaio, alla Sea Watch 3 e a Open Arms era stata data la possibilità di sbarcare: alla prima era stato assegnato dall'Italia il porto sicuro di Tarato, mentre i migranti della seconda sono sbarcati ieri a Messina. All'annuncio del via libera ad attraccare, sul suo profilo Twitter, Sea Watch Italy commentava: "La gioia a bordo è inspiegabile, così come il nostro sollievo ". Poi era stato lanciato un appello, in cui si chiedeva di "arrivare presto a un meccanismo di sbarco e redistribuzione automatico, senza sporchi accordi con la #Libia. Avanti! ".

La nave, appartenente all'omonima Ong tedesca sarebbe attraccata intorno alle 8 di questa mattina. Ad assegnare il porto di Taranto è stato il Ministero dell'Interno. A terra è già stata predisposta l'organizzazione per la prima accoglienza, grazie all'assistenza di Croce Rossa, 118, Comune di Taranto e volontari delle organizzazioni. Una volta accolti, i migranti verranno trasferiti nell'hotspot del porto, dove avverrà l'identificazione e il fotosegnalamento. Poi, dopo massimo 72 ore, i 119 profughi dovrebbero essere destinati ad altre località.

Si conclude così il viaggio in mare dei 119 migranti, soccorsi con diversi interventi lo scorso giovedì. Ma, specifica Sea Watch, " il viaggio degli uomini e delle donne a bordo continua" e chiede che " i diritti delle persone che sbarcheranno siano rispettati anche nell'ambito dei negoziati ad hoc ". Infine, viene esortata l'Unione Europea, affinché metta in atto " politiche migratorie eque e responsabili ".