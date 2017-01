"Sei una vegana fastidiosa", la Svizzera non le dà la cittadinanza

Nancy Holten, donna di 42 anni originaria del Paesi Bassi, si è vista rifiutare per due volte la sua richiesta di cittadinanza in Svizzera perché negli anni si dimostrata una vegana troppo attivista.

Nancy, infatti, ha realizzato diverse campagne contro i campanacci delle mucche ritenuti fastidiosi e inaccettabili per gli animali: "Il suono che emettono i campanacci è di centinaia di decibel. È paragonabile a quello di un martello pneumatico. Anche noi non vorremmo mai una cosa simile vicino alle nostre orecchie. Gli animali invece sono costretti a trascinare questi attrezzi di circa cinque kg intorno al collo, che causano sfregamenti e bruciano la loro pelle", ha spiegato.

La donna, che abita da tempo in Svizzera, aveva già provato nel 2015 a fare richiesta di cittadinanza e questa era stata approvata dalle autorità locali. Come riporta l'Huffington Post, invece, la richiesta è stata rigettata da 144 residenti su 206.

Le mucche sono simbolo della tradizione del luogo e la cittadinanza può essere rigettata se si dimostra che lo straniero in questione non è integrato con le tradizioni, le abitudini e i costumi della Svizzera.

Il fatto che la donna abbia parlato con i media del problema ha causato il rifiuto da parte dei residenti di concederle la cittadinanza: "Molte persone credono che stia attaccando le loro tradizioni, ma non è così: ciò che mi muove principalmente è l'amore per gli animali e il fatto di avere a cuore il loro benessere - ha aggiunto -. Sono triste per non aver ottenuto il mio passaporto perché la Svizzera è casa mia, sono cresciuta qui e mi sento attaccata a questo Paese. Ho amici e parenti qui. Penso che la mia colpa sia stata quella di aver parlato troppo apertamente".