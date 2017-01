Selvaggia Lucarelli attacca Sollecito: "Ride della morte di Meredith"

Continua la battaglia di Selvaggia Lucarelli contro i gruppi Facebook che incitano alla violenza, verbale e fisica, sulle donne. Questa volta però al centro delle polemiche c'è qualcuno noto alle cronache per essere stato uno degli imputati principali in un processo per omicidio.

Si tratta di Raffaele Sollecito: "Buone notizie soprattutto per i familiari di Meredith Kercher - scrive la Lucarelli sulle pagine de Il Fatto Quotidiano - Raffaele Sollecito, dopo aver provato a riciclarsi come opinionista tv e come impresario di pompe funebri 2.0, ha trovato il suo posto nel mondo: (...) leader di gruppi segreti su fb che hanno fatto dell'odio nei confronti delle donne il loro cavallo di battaglia e fine umorista. Anzi, irresistibile comico con una netta predilezione per il black humor, visto che lui la morta ammazzata su cui scherzare ce l'ha avuta in casa".

In sostanza, la Lucarelli ha scoperto che Raffaele Sollecito è tra i 250mila membri del gruppo Facebook "Pastorizia never dies" in cui, tanto per capirci, "tra schifezze varie, ci sono anche uomini che si scambiano pareri su come ammazzare la ex e su come far sparire il corpo. Eccolo lì farsi fotografare con uno degli amministratori e diventare idolo delle masse di trogloditi che sguazzano lì dentro a colpi di battute irresistibili e di gran gusto sul caso Meredith".

La famosa blogger non si è limitata a scoprire l'appartenza di Sollecito a questi gruppi ma è anche riuscita a trovare alcuni commenti: "Tale Denis scrive: Maestro mi insegni come si cancellano le tracce di un delitto che ho due cose da risolvere?. Raffy Sollecito risponde: Semplice. Ci caghi sopra e nessuno si avvicina!. Giulia gli scrive di non essere crudele quando la ucciderà e Raffy risponde: Non ti preoccupare, sarò gentile e indolore".

Se questi commenti non bastassero, ci sono poi quelli che alludono direttamente all'omicidio di Meredith. Riporta la Lucarelli: "Lei: Ti vedo pallido, non stai andando al mare?. Raffy: Eh vedo tanta gente impallidire…. La blogger poi commenta: Ahahaha che ridere, in effetti Meredith deve essere stata piuttosto pallida, considerato che l'hanno trovata senza più un centilitro di sangue in corpo".

E via ancora con riferimenti ad Amanda Knox, all'epoca fidanzata con Sollecito e anche lei imputata nel processo per omicidio, e a Patrick Lumumba, il ragazzo di colore che la Knox aveva ingiustamente incolpato per il delitto e per questo condannata a tre anni di carcere per calunnia.

"Va al ristorante con un amministratore del gruppo, Alessandro Falanga, si fa fotografare davanti a un piatto di carne con un bel coltello in mano e vai con le battute: Gli occhi di chi ne ha viste tante, il coltello di chi le ha affettate tutte!. Qualcuno scrive: Dal colore della carne direi che è Rudy e Raffy: Ahahah questa è simpatica!. Qualcuno monta la testa di Patrick Lumumba sulla testa dell'amministratore del gruppo Pastorizia never dies e Raffy se la ride di gusto".

Conclude la Lucarelli: "E del resto, perché togliere il piacere a Raffy Sollecito di scherzare un po' suvvia. Andava con la fidanzata a comprare mutande col corpo ancora caldo di Meredith, figuriamoci se non può raccontare barzellette su Meredith a corpo ormai freddo. Lasciamolo giocare. Ha trovato il posto giusto. La compagnia giusta. Nello stesso gruppo Marco chiede se qualcuno ha suggerimenti su come fare fuori la sua ex che lo ha lasciato per un ragazzo di colore".

La risposta di Raffaele Sollecito

Dai microfoni di Radio Cusano Campus è arrivata la risposta di Raffaele Sollecito: "Le cose non stanno così, quelli che lei ha citato sono solo dei gruppi goliardici che fanno ironia su fatti e avvenimenti di vita quotidiana semplicemente per sdrammatizzare un po' avvenimenti vari, personali e non. Non c'è niente di serio in quei gruppi, sono tutte cose piuttosto comiche, sono gruppi chiusi, si tratta di chiacchierate tra amici dove ci si raccontano stupidaggini di ogni genere".

In riferimento al commento in cui Sollecito dava consigli su come cancellare le tracce di un delitto, Raffaele ha commentato: "Ho risposto che ci si caga sopra, ma era un modo di dire, perché se veramente ci caghi sopra lasci più tracce. La mia era una risposta stupida a una domanda stupida, è semplicemente quello il gioco di questi gruppi".

E conclude: "Io non so che cosa abbia da fare durante le giornate la signora Lucarelli. Di certo i gruppi facebook con cui rido e scherzo sono solo un piccolo svago, non sono il mio posto nel mondo, sono solamente il mio piccolo svago in giornate di duro lavoro. Selvaggia Lucarelli non mi conosce, non conosce il caso, non conosce niente, mi chiedo come mai spenda il tempo della sua giornata a spilucchiare quello che faccio io durante le mie giornate".