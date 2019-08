Semina il panico negli uffici del ministero a Napoli: arrestato immigrato

Ha rubato un estintore dagli uffici della ragioneria di Stato del ministero Economia e Finanze e ha seminato il panico tra i presenti, finendo per colpire con un pugno un carabiniere che cercava di bloccarlo. Fedor Ivanovic Kakashkihn, un ucraino di 32 anni senza una fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai militari con l’accusa di furto aggravato, violenza e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale.

I militari, di pattuglia in zona, sono stati inviati sul posto dalla centrale operativa dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di una guardia giurata. Nelle fasi dell’arresto, l’uomo per evitare le manette ha colpito un militare con un pugno ma i carabinieri, dopo aver vinto la sua resistenza, lo hanno fermato.

Adesso l’extracomunitario verrà giudicato con processo per direttissima e rischia di essere espulso dal territorio nazionale. Le premesse per un rimpatrio in Ucraina, infatti, ci sono tutte.

